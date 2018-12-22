2018-12-22T12:07:04+03:00
Спорт

Россия может лишиться права проводить международные соревнования при невыполнении условий WADA

По словам главы РУСАДА, неполучение Всемирным антидопинговым агентством данных московской лаборатории до конца года станет катастрофой
Дарья ИВАШКИНА
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Россия может лишиться права проводить международные соревнования при невыполнении условий WADAРоссия может лишиться права проводить международные соревнования при невыполнении условий WADAФото: REUTERS
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Россия может лишиться права проводить международные соревнования, а наши спортсмены - права выступать за границей. По словам гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса, произойдет это в том случае, если эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не получат полный доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря.

При этом Ганус подчеркнул, что неполучение WADA данных столичной лаборатории до конца года станет катастрофой. «Последствия невыполнения этого критичного условия определяются стандартами по соответствию WADA, и они будут разрушительными для российского спорта. <…> При невыполнении нами установленных и согласованных требований сложно складывающийся процесс возврата доверия к РУСАДА и России будет повернут вспять», - сказал глава РУСАДА ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 сентября WADA полностью восстановило статус РУСАДА, однако поставило перед Россией условие, что до конца текущего года эксперты Всемирного антидопингового агентства получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории. Однако специалисты, которые прибыли в Москву 17 декабря, не смогли выполнить свою работу, так как их оборудование не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

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