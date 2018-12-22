2018-12-22T16:29:14+03:00
Происшествия

Теракт в Сомали: 13 человек погибли, 17 пострадали

Неподалеку от президентского дворца в Могадишо прогремели два взрыва
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Неподалеку от президентского дворца в Могадишо прогремели два взрываНеподалеку от президентского дворца в Могадишо прогремели два взрываФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 22 декабря, неподалеку от президентского дворца в сомалийской столице Могадишо прогремели два мощных взрыва. По предварительным данным, погибли 13 человек, еще 17 ранены, передает агентство Reuters со ссылкой на местные службы безопасности.

Информацию о числе жертв и пострадавших подтвердила полиция. Территория вокруг резиденции президента Сомали оцеплена, на месте происшествия работают бригады «Скорой помощи», раненых доставляют в ближайшие больницы.

Сообщается, что среди погибших – сотрудники телевидения: журналист, водитель съемочной группы и два охранника, которые обеспечивали их безопасность. Также жертвами теракта стали пять военнослужащих.

Первый взрыв произошел на контрольно-пропускном пункте примерно в 500 метрах от президентской резиденции, второй – спустя несколько минут. По данным агентства, ответственность за теракт уже взяла на себя местная экстремистская группировка «Аш-Шабаб».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Немецкие СМИ: В Арктике может повториться «керченский инцидент»
В российских школах появится две новые должности – старший и ведущий учитель
В Госдуме прокомментировали решение США выделить Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе
Во Франции еще один водитель погиб из-за блокады дороги «желтыми жилетами»
Володин раскритиковал министерства России и Белоруссии за промедление при отмене роуминга
Митрополит Онуфрий встретился с послом США на Украине
МИД РФ прокомментировал голосование Генассамблеи ООН по резолюции о ДРСМД
Смертельно больной британец начал продавать билеты на собственные похороны
Умер физик-теоретик Сергей Псахье
В США рассказали о превосходстве «Арматы» над танками НАТО
В NASA рассказали, как экипаж МКС отметит Рождество
Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Украинские железные дороги пожаловались на нехватку российских запчастей
«Желтые жилеты» 22 декабря продолжат протесты во Франции
Россия может лишиться права проводить международные соревнования при невыполнении условий WADA
В Узбекистане задержали бывшего главу службы безопасности экс-президента Каримова
Названы худшие фильмы 2018 года
Захарова: США нескоро станут «снова великими»
В Киеве 1 января пройдет марш в честь дня рождения Бандеры
Трамп задумался над увольнением главы ФРС