Теракт в Сомали: 13 человек погибли, 17 пострадали

СЕГОДНЯ 16:21 2018-12-22T16:29:14+03:00

Неподалеку от президентского дворца в Могадишо прогремели два взрыва Фото: REUTERS

Неподалеку от президентского дворца в Могадишо прогремели два взрыва

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В субботу, 22 декабря, неподалеку от президентского дворца в сомалийской столице Могадишо прогремели два мощных взрыва. По предварительным данным, погибли 13 человек, еще 17 ранены, передает агентство Reuters со ссылкой на местные службы безопасности.

Информацию о числе жертв и пострадавших подтвердила полиция. Территория вокруг резиденции президента Сомали оцеплена, на месте происшествия работают бригады «Скорой помощи», раненых доставляют в ближайшие больницы.

Сообщается, что среди погибших – сотрудники телевидения: журналист, водитель съемочной группы и два охранника, которые обеспечивали их безопасность. Также жертвами теракта стали пять военнослужащих.

Первый взрыв произошел на контрольно-пропускном пункте примерно в 500 метрах от президентской резиденции, второй – спустя несколько минут. По данным агентства, ответственность за теракт уже взяла на себя местная экстремистская группировка «Аш-Шабаб».