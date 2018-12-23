Юрий Лоза назвал лидера группы “Бумбокс” неадекватным человеком

СЕГОДНЯ 01:07 2018-12-23T01:07:01+03:00

Российский музыкант считает, что украинец должен был пояснить свое высказывание о России

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Российский музыкант Юрий Лоза считает, что лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк повел себя неадекватно, сравнив Россию с черной дырой и не мотивируя ничем свое высказывание.

"Когда человек адекватный, он пытается оправдать свои действия… Чем отличаются сумасшедшие? Во-первых, их действия ничем не мотивированы, они могут начать смеяться или делать что-то вне зависимости от того, что происходит вокруг. Во-вторых, они никогда не могут объяснить, зачем это делают”, - сказал Лоза в интервью РИА Новости.

До этого в СМИ появилось интервью украинского артиста, который заявил, что "инопланетяне просто высосали ту часть земного шара", где находится Россия. “Бумбокс” не выступает в РФ с 2014 года.

“Назвать Россию черной дырой и не объяснить, почему - это деяние как будто неадекватного человека. Хорошо бы им задать вопрос, чем они это объясняют", - отметил российский музыкант.

Лоза также пошутил, что после отказа украинцев гастролировать в России, он "четыре года не ест и не спит". Автор и исполнитель уверен, что большинство россиян даже не помнят группу “Бумбокс”.