Сенат США не договорился по временному бюджету

СЕГОДНЯ 02:49 2018-12-23T02:52:36+03:00

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Сенаторы США не смогли прийти к согласию по вопросу временного бюджета. Теперь Верхняя палата соберется уже в понедельник, 27 декабря, а до тех пор правительство страны частично приостановит свою работу.

По словам лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла,Верхняя палата соберется на протокольное заседание 24 декабря. но к вопросу вернуться только после достижения необходимых договоренностей.

Полноформатное пленарное заседание Сентата пройдет только 27 декабря в 16:00 по местному времени (00:00 мск 28 декабря). До этого времени большинство законодателей отправятся проводить праздники в свои родные штаты, передает ТАСС.

"Я рад, что продуктивные дискуссии продолжаются. Когда эти переговоры приведут к конкретному решению, которое устроит представителей обеих партий - что означает 60 голосов в Сенате и президентскую подпись, - тогда мы вынесем на голосование” - пообещал Макконелл.

Консультации и переговоры по бюджету продолжаются. А пока около 420 тысяч госслужащих будут работать без зарплаты, хотя впоследствии смогут получить компенсацию. Правителсьтво США было вынуждено отправить 380 тысяч человек в неоплачиваемый отпуск.