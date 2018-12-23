Загитова не смогла защитить титул чемпионки России по фигурному катанию

СЕГОДНЯ 04:42 2018-12-23T04:42:30+03:00

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Алина Загитова и Евгения Медведева не смогли занять призовые места на чемпионате России в Саранске по фигурному катанию, который завершился в субботу, 22 декабря.

Победительницей турнира стала Анна Щербакова, которая смогла набрать в сумме за короткую и произвольную программы 229,78 балла. Серебро у Александры Трусовой (229,71 балла), а бронзовая медаль у Алены Косторной (226,54 балла).

Почетное четвертое место заняла Станислава Константинова (212,92 балла.

Загитова успешно откатала короткую программу и лидировала в соревновании, но после произвольной программы оказалась на пятом месте, набрав 212,03 балла.

Шестую строчку заняла Софья Самодурова (209,77 балла), Медведева на седьмом месте (205,9).

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, в ноябре на этапе Гран-При "Кубок Ростелекома" в Москве Загитова за свое выступение получила 80,78 балла, установив мировой рекорд. Тогда олимпийская чемпионка Пхенчхана уверенно заняла первое место и выиграла турнир. Второе место было у Самодуровой.