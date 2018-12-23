Цунами в Индонезии смыло музыкантов прямо со сцены

СЕГОДНЯ 08:34 2018-12-23T08:49:25+03:00

Супруга фронтмена группы Seventeen и еще несколько человек числятся пропавшими без вести [видео]

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Мощное цунами, обрушившееся на прибрежные районы Зондского пролива, смыло музыкантов группы Seventeen прямо во время концерта, который проходил в индонезийском городе Танджунг-Лесунг.

Цунами в Индонезии смыло музыкантов со сцены.Стихия обрушилась на город Танджунг-Лесунг, где проходил концерт поп-группы Seventeen

На кадрах с места инцидента видно, что выступление исполнителей находится в самом разгаре, когда огромная волна разрушает стоящую на берегу сцену. По данным издания TribunJakarta.com, супруга фронтмена группы Дилан Сахара, а также еще несколько человек все еще числятся пропавшими без вести.

ifanseventeen Ифань из группы Seventeen со своей супругой

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в субботу, 22 декабря, между островами Суматра и Ява возникла сильная волна. Власти предполагают, что цунами могло образоваться из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.

Согласно последним данным, жертвами инцидента стали не менее 62 человек, еще около 584 пострадали. Кроме того, по данным Агентства по предотвращению стихийных бедствий, несколько десятков жителей Индонезии числятся пропавшими без вести. Портал Detik сообщает также о серьезных разрушениях - пострадали около 430 жилых зданий и гостиниц.