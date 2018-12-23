Президент Туркмении исполнил новогоднюю песню собственного сочинения

СЕГОДНЯ 09:08 2018-12-23T09:09:00+03:00

В выступлении принял участие также внук Гурбангулы Бердымухамедова, который стал автором музыки [видео]

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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, который уже давно известен своей приверженностью к творчеству, исполнил новую песню собственного сочинения. В этот раз хит приурочен к Новому году, а потому и атмосфера исполнения соответствующая.

Сама композиция состоит из отрывков на английском, немецком и туркменском языках. Она впервые прозвучала на одном из предновогодних банкетов, а запись после была опубликована на YouTube-канале "Хроника Туркменистана".

Президент Туркменистана спел по-немецки.21 декабря президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в предновогоднем банкете и вместе с внуком спел песню собственного сочинения на английском, немецком и туркменском языках. Куплет на немецком начинается на 2:00. Президент Бердымухамедов регулярно сочиняет свои песни и перепевает другие. Как сообщают госмедиа, музыку для песен пишет внук президента Керимгулы. Ранее дуэт исполнял рэп, перепевал Джастина Тимберлейка и патриотические песни. Кроме того, часто глава государства выступает сольно.

В выступлении традиционно принял участие внук главы государства Керимгулы, который стал автором музыки. Он также подпевал своему высокопоставленному дедушке, и вместе они играли на музыкальных инструментах.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Сети уже появлялись видеоролики с Гурбангулы Бердымухамедовым в главной роли. Так, президент Туркмении исполнял популярную некогда песню группы "Круг" под названием "Каракум", а также зачитывал рэп про спорт.