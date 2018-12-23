Число жертв цунами в Индонезии возросло до 168 человек

СЕГОДНЯ 10:49 2018-12-23T11:10:32+03:00

Спасательные отряды продолжают прочесывать завалы в поисках пострадавших в результате цунами в Индонезии

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По меньшей мере 168 человек стали жертвами мощного цунами в Индонезии. Такую обновленную информацию предоставил представитель Национального агентства по стихийным бедствиям Сутопо Пурво Нугрохо.

По его данным, в результате Цунами, обрушившегося на прибрежные районы Зондского пролива, пострадали не менее 745 человек получили ранения, еще 30 пропали без вести. Число погибших, вероятнее всего, продолжит расти. Спасательные команды продолжают прочесывать завалы в поисках выживших, передает AFP.

Напомним, что огромная волна обрушилась на побережье Индонезии вечером в субботу, 22 декабря. Цунами возникло между островами Суматра и Ява. Причиной стихийного явления, скорее всего, стало недавнее извержение вулкана Анак-Кракатау и сопровождавшие его подземные толчки.

Стоит отметить, что цунами обрушилось на территорию республики довольно неожиданно. Так, ранее сайт kp.ru публиковал видео, на котором видно, как волна буквально сносит сцену, на которой в этот момент выступала поп-группа Seventeen.