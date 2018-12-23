В Индонезии 43 человека погибли в результате цунами

СЕГОДНЯ 05:04 2018-12-23T05:32:51+03:00

Пострадали от стихии более 580 человек

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В Индонезии 43 человека погибли и 584 получили ранения и травмы в результате цунами, которое обрушилось на прибрежные районы вокруг Зондского пролива между островами Суматра и Ява в субботу вечером. такие данные приводит Агентство по предотвращению стихийных бедствий страны.

Неизвестной остается судьба двух человек. Представитель ведомства Сутопо Пурво Нугрохо отметил, что число жертв стихии может возрасти, пишет агентство Reuters.

По мнению индонезийского чиновника, сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.

Напомним, сайт "КП" рассказывал о мощном землетрясении магнитудой 7,4 и последующем цунами, которые произошли в Индонезии 28 сентября 2018 года. Тогда жертвами стихии стали около 1,5 тысячи человек. Около тысячи индонезийцев пострадали. Самый большой ущерб был нанесен прибрежному городу Палу.