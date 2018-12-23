СЕГОДНЯ 22:37 2018-12-23T22:37:52+03:00

Как подчеркнул миллиардер, в этом году КНР впервые обогнала США по числу орбитальных запусков

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В воскресенье, 23 декабря, американский предприниматель и изобретатель Илон Маск отметил успехи Китая в космической отрасли. Как подчеркнул миллиардер, в 2018 году Поднебесная даже обогнала США по числу орбитальных запусков.

«Поразительный прогресс Китая в космосе. Впервые Китай обогнал США по числу орбитальных запусков», - написал основатель компании SpaceX в своем микроблоге в Twitter.

Стоит отметить, что чуть ранее Маск также выразил восхищение конструкцией российского двигателя РД-180. При этом он признался, что ему стыдно за использование продукции «Энергомаша» такими американскими корпорациями, как Lockheed Martin и Boeing.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье компания SpaceX, главой которой является Илон Маск, вывела на орбиту первый аппарат из серии навигационных спутников GPS третьего поколения.