Илон Маск назвал великолепной конструкцию российского двигателя РД-180
Глава SpaceX Илон Маск с восхищением отозвался о двигателе РД-180, однако признался, что ему стыдно за необходимость использовать российские разработки при производстве американской двухступенчатой ракеты-носителя Atlas V.
"Стыдно, что Lockheed Martin и Boeing вынуждены использовать российский двигатель на Atlas, но его конструкция великолепна", - написал предприниматель у себя в микроблоге в Twitter.
Стоит отметить, что только за последний год НПО "Энергомаш" передал Соединенным Штатам по меньшей мере восемь экземпляров РД-180, поставка еще трех была запланирована на ноябрь. Сотрудничество по данному направлению будет длиться вплоть до 2022 года, потом же американские власти начнут закупать двигатели у Blue Origin.
Сайт kp.ru писал о том, что именно эта компания будет разрабатывать BE-4 для новых ракет-носителей Vulcan.