Илон Маск назвал великолепной конструкцию российского двигателя РД-180

СЕГОДНЯ 12:19 2018-12-23T12:23:59+03:00

Однако подчеркнул, что ему стыдно за использование продукции "Энергомаша" такими компаниями, как Lockheed Martin и Boeing

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Глава SpaceX Илон Маск с восхищением отозвался о двигателе РД-180, однако признался, что ему стыдно за необходимость использовать российские разработки при производстве американской двухступенчатой ракеты-носителя Atlas V.

"Стыдно, что Lockheed Martin и Boeing вынуждены использовать российский двигатель на Atlas, но его конструкция великолепна", - написал предприниматель у себя в микроблоге в Twitter.

Стоит отметить, что только за последний год НПО "Энергомаш" передал Соединенным Штатам по меньшей мере восемь экземпляров РД-180, поставка еще трех была запланирована на ноябрь. Сотрудничество по данному направлению будет длиться вплоть до 2022 года, потом же американские власти начнут закупать двигатели у Blue Origin.

Сайт kp.ru писал о том, что именно эта компания будет разрабатывать BE-4 для новых ракет-носителей Vulcan.