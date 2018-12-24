2018-12-24T03:50:50+03:00
Звезды

Актер Сергей Юрский госпитализирован с воспалением

Артиста доставили в инфекционное отделение больницы в воскресенье
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Актер, Народный артист РСФСР Сергей ЮрскийАктер, Народный артист РСФСР Сергей ЮрскийФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Актер Сергей Юрский госпитализирован 23 декабря с воспалением. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

По их данным, артиста доставили в инфекционное отделение больницы. При этом он находился в сознании. Точный диагноз не называется.

Юрскому 83 года. Он служит в театре имени Моссовета с 1978 года актёром, а впоследствии и режиссёром. С 1991 года одновременно играет и ставит спектакли на сцене театра "Школа современной пьесы".

До этого Юрский служил в Большом драматическом театре имени М. Горького, куда его пригласили уже после окончания 2-го курса, в 1957 году.

Известность в СССР ему принесли его блестящие киноработы в фильмах "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Республика ШКИД", "Любовь и голуби" и других. Он также лауреат премии "Золотая маска" и заслуженный артист РСФСР.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция отпустила блогера Амирана Сардарова
Мэй похвалила армию Великобритании за защиту от "российского вторжения"
Сына экс-премьера Литвы Прунскене могли арестовать по делу о шпионаже в пользу РФ
Блок Порошенко заявил о лидерстве своих кандидатов на выборах в регионах
Израильские военные обстреляли группу вооруженных людей на границе с Сирией
В Белом доме исключили возможность отмены Трампом вывода войск из Сирии
Гостеп США предупредил о возможных терактах в Барселоне во время праздников
Аэропорт Бирмингема возобновил работу после проблем с управлением полетами
На Аляске белый медведь подружился с собакой
Репортер-обманщик из Spiegel присвоил пожертвования для детей-сирот
Белый дом отказался считать поспешным решение о выводе войск из Сирии
Илон Маск отметил успехи Китая в космической отрасли
Трамп выразил соболезнования в связи с цунами в Индонезии
Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину
Президент Турции рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом
Частичное закрытие правительства США может продлиться больше недели
Нетаньяху назвал Эрдогана «диктатором-антисемитом» и обвинил в «одержимости Израилем»
Порошенко прокомментировал принятие Генассамблеей ООН резолюции по Крыму
Звезду Дональда Трампа на Аллее Славы испачкали искусственной кровью
Трамп обсудил с Эрдоганом вывод американских войск из Сирии
Пост главы Пентагона временно займет Патрик Шанахан