Актер Сергей Юрский госпитализирован с воспалением

СЕГОДНЯ 03:50 2018-12-24T03:50:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Актер Сергей Юрский госпитализирован 23 декабря с воспалением. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

По их данным, артиста доставили в инфекционное отделение больницы. При этом он находился в сознании. Точный диагноз не называется.

Юрскому 83 года. Он служит в театре имени Моссовета с 1978 года актёром, а впоследствии и режиссёром. С 1991 года одновременно играет и ставит спектакли на сцене театра "Школа современной пьесы".

До этого Юрский служил в Большом драматическом театре имени М. Горького, куда его пригласили уже после окончания 2-го курса, в 1957 году.

Известность в СССР ему принесли его блестящие киноработы в фильмах "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Республика ШКИД", "Любовь и голуби" и других. Он также лауреат премии "Золотая маска" и заслуженный артист РСФСР.