Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом

СЕГОДНЯ 04:03 2018-12-24T04:16:17+03:00

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Военнослужащие вооруженных сил Украины разгромили пансионат, расположенный на границе с Крымом, куда они въехал на основании военного положения, объявленного в республике президентом Петром Порошенко. На бесчинства солдат пожаловался директор курорта, который отправил письмо на имя прокурора Южного региона Украины.

Документ оказался в распоряжении кс-депутат Верховной рады Алексея Журавко, который разместил запись о происшествии на своей странице в Facebook.

Из документа следует, что 30 ноября на базу отдыха в Геническом районе Херсонской области заявились люди в форме, которые заявили, что они бойцы 57-й бригады ВСУ и заселяются в пансионат в пансионат по распоряжению своего командования, которое якобы было согласовано с главой Генического района Александром Воробьевым.

Далее директор рассказывает, что приехал проведать своих гостей через два дня и обнаружил, что из двух номеров исчезли новенькие плазменные телевизоры Samsung с экранами 50 дюймов, каждый стоимостью более 12 тысяч гривен (около 30 тысяч рублей).

"Также исчезли некоторые менее ценные предметы, перечень которых есть в полиции. Было разбито витражное стекло в холле администрации. На базе и в номерах был беспорядок, пустые бутылки из-под алкоголя", - сетует руководитель пансионата.

Бойцы ВСУ не стали отвечать на вопросы директора о пропаже и разгроме. А на вопрос, в чем заключаются их задачи на базе, они ответили, что это военная тайна.

Прокуратура Южного региона переслала жалобу Военному прокурору Херсонского гарнизона и потребовала от него отчитаться. По словам директора пострадавшего пансионата, в итоге никакого расследования не было.