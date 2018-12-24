2018-12-24T04:37:29+03:00
Политика

Военный источник сообщил, что приказ о выводе войск из Сирии уже подписан

Постепенное сокращение американского контингента в САР начнется в ближайшие недели
Юлия ДИВЕЕВА
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США выводят свои силы из СирииСША выводят свои силы из СирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Приказ о начале вывода частей вооруженных сил США с территории Сирии уже подписан. Об этом сообщил информированный источник в Пентагоне.

По данным CNN, документ указывает, как и когда будет осуществляться вывод американских войск из Сирии. Чиновник не предоставил никаких дополнительных оперативных подробностей.

Известно, что постепенное сокращение американского контингента в Сирии начнется в ближайшие недели. Полный вывод войск должен занять не более пары месяцев. Сейчас в Сирии находятся около 2 тысяч 600 военнослужащих США.

Напомним, сайт kp.ru писал 19 декабря, что президент США объявил о полной победе в Сирии над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и приказал вывести из САР американские войска.

В МИД России отметили, что после этого появилась "реальная перспектива" политического урегулирования в САР.

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