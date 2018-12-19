МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии

19 Дек. 21:48 2018-12-19T21:56:45+03:00

Мария Захарова считает, что шаг американских властей может улучшить ситуацию в Эт-Танфе

Изменить размер текста: A A

Вывод американских войск из Сирии дает надежду на политическое урегулирование в арабской республике. Такую позицию высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Очень важная история, которая может проистекать из этого решения, это настоящая, реальная перспектива для политического урегулирования», - сказала Захарова.

По ее словам, уход США может реально улучшить ситуацию в Эт-Танфе. Она выразила надежду, что этот город может вернуться к мирной жизни.

«Пока там находились американцы, такой надежды не было», - передает ТАСС слова официального представителя МИД.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп приказал полностью вывести американские войска из Сирии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Её заявление последовало после того, как американский лидер в Twitter написал про победу на террористами организации «Исламское государство»*.

* Исламское государство – запрещенная в России террористическая группировка