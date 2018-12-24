2018-12-24T05:32:01+03:00
Политика

National Interest раскритиковал посла США за слова о российских Ту-160

Американский дипломат заявил, что стратегические ракетоносцы похожи на безобидные "музейные экспонаты"
Юлия ДИВЕЕВА
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Российский стратегический ракетоносец Ту-160Российский стратегический ракетоносец Ту-160Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Американский журнал The National Interest раскритиковал посла США в Колумбии Кевина Уитакера за его слова о российских самолетах Ту-160, прибывших на учения в Венесуэлу.

"США празднуют прибытие российских бомбардировщиков из 1980-х годов в Венесуэлу. Самолеты этого возраста не представляют угрозы. Они похожи на экспонаты из музея", - сказал американский дипломат.

"Начнем с того, что возраст не обязательно означает операционную отсталость", - отвечает Уитакеру автор статьи. Он напомнил, что многоцелевой реактивный истребитель F-16 появился примерно за десятилетие до Ту-160, но до сих пор является основой ВВС США.

Также издание подчеркнуло, что с учетом нынешних возможностей Ту-160, а также принимая во внимание их предстоящую модернизацию до уровня Ту-160М2, можно заключить, что данные самолеты останутся актуальными в ближайшем будущем.

"Решение о создании Ту-160М2 - это не признание недостатков Ту-160, а подтверждение его успеха. Ту-160 так хорошо служил ВКС, что они не собираются его заменять, а только обновляют", - говорится в статье.

Ту-160 могут быть угрозой, так как способны надежно доставлять боевой груз до назначенной цели, что было продемонстрировано в Сирии, напоминает издание.

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