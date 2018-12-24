2018-12-24T08:03:07+03:00
Общество

Вдова посла Карлова встала на защиту детей брянских чиновников

Глава благотворительного фонда пояснила, что ребята отправились на отдых в Турцию в рамках общественно-политического проекта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Марина Карлова. Фото: Сергей Фадеичев ТАССМарина Карлова. Фото: Сергей Фадеичев ТАСС
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Вдова застреленного в Турции российского посла Андрея Карлова - Марина - встала на защиту детей чиновников из Брянской области, побывавших на отдыхе в турецком городе Демре за счет благотворительного "Международного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации", который она возглавляет.

"КП - Брянск" писала о том, что ранее властей города Клинцы обвинили в нечестном распределении бесплатных путевок. Теперь администрации грозит проверка как на региональном, так и на федеральном уровне.

"Должна сказать, что дети ездили не на лечение и даже не на отдых. Это был общественно-политический проект. Турецкая сторона пригласила за свой счет детей, чтобы они поучаствовали в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему", - пояснила Марина Карлова.

По ее словам, при отборе детей для поездки речи об инвалидах вообще не шло, поскольку только перелет занимает восемь часов. Кроме того, ребятам пришлось бы участвовать в возложении венков, стоять под жарким солнцем в почетном карауле, соревноваться с местными жителями в футболе, теннисе и волейболе.

"Естественно, мы не могли подвергать риску тяжелобольных детей <...>. Отбирали лучших – юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев", - рассказала вдова посла в интервью "Брянским новостям".

Женщина подчеркнула, что фонд действительно организовывает оздоровительные проекты для инвалидов и ребят из малоимущих семей, но в данном случае речь об этом не шла. Дети же чиновников, по мнению Марины Карловой, смогли достойно представить свой город, а вся их вина заключается в том, что родители работают в администрации.

"Дети – наше будущее. Фонд планировал ежегодно проводить такие дружеские обмены, но случившийся скандал подрезает детям крылья. Как теперь быть?",- задалась вопросом глава фонда.

Напомним, что ранее Владимир Шик - автор нашумевшего видео, из-за которого и разгорелся скандал, прокомментировал ситуацию сайту kp.ru. Мужчина признался, что до последнего не хотел выкладывать ролик в Сеть, но услышал о планах организовать похожую поездку в следующем году и не сдержался.

"Я знаю и очень уважаю вдову убитого дипломата Марину Карлову. Я понимал, что ей будет неприятно слышать упоминание мужа в такой ситуации", - подчеркнул Шик.

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