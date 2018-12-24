2018-12-24T10:26:53+03:00
В мире

В Турции задержали 22 подозреваемых в связях с Фетхуллахом Гюленом

В ходе операции конфисковали более $25 тысяч
Сакина НУРИЕВА
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В Турции задержали 22 подозреваемых в связях с Фетхуллахом ГюленомВ Турции задержали 22 подозреваемых в связях с Фетхуллахом ГюленомФото: REUTERS
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На северо-западе Турции полиция задержала 22 человека по подозрению в причастности к "террористической организации фетхуллахистов" (FETO), которую Анкара считает организатором попытки переворота в июле 2016 года. Об этом сообщил телеканал NTV.

Службы безопасности провели операцию в провинции Бурса, в ходе нее были конфискованы более $25 тыс. в разных валютах, а также множество книг за авторством лидера FETO Фетхуллаха Гюлена.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этом месяце Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США прорабатывают возможность экстрадиции главаря террористической группировки фетхуллахистов (FETO) Фетхуллаха Гюлена.

В Анкаре отметили, что ожидает положительного ответа США на запрос о выдаче оппозиционера.

В июле 2016 году в Турции провели попытку госпереворота, в которой в дальнейшем обвинили лидера террористической группировки фетхуллахистов (FETO) Фетхуллаха Гюлена. Несмотря на то, что мятеж был подавлен, результате тех событий погибли более 240 человек.

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