2018-12-24T11:44:26+03:00
Наука

Ученые смогли найти ген, влияющий на агрессивное поведение

Обладатели данного набора склонны к аморальному поведению, участию в бандах, враждебности
Ася РОМАНЧУК
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Российские ученые выявили ген враждебностиРоссийские ученые выявили ген враждебностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские ученые смогли установит ген, который отвечает за враждебность человека. Обладатели определенного набора биопоказателей проявляют враждебность и негативные эмоции больше, чем те, у кого иная структура гена МАОА.

Исследователи из Донского государственного технического университета (ДГТУ) сочли, что гнев, агрессия, враждебность, тревога, беспокойство и страхи, которые особенно часто появляются в подростковом периоде, это воздействие гена МАОА, расположенного на Х хромосоме.

Как правило молодые люди часто подвергаются перепадам настроения, начинает страдать учеба, познавательная деятельность.

Долгое время ученые наблюдали за 285 молодыми людьми, которые согласились принять участие в эксперименте. Всем испытуемым было от 12 до 19 лет. Оказалось, что у 98% обладателей варианта гена МАОА с низкой активностью выявлен высокий уровень враждебности. Эти люди чаще других участвуют в конфликтах, состоят в бандах, склонны к ношению оружия.

- Это свидетельствует о генетической предрасположенности к данной поведенческой стратегии, — сказала декан факультета «Психология, педагогика и дефектология» ДГТУ, профессор Ирина Абакумова.

Ученые уверены, что данная работа поможет в разработке эффективных методов профилактики враждебных тенденции в поведении, сообщает телеканал «360».

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