Более 6,7 млн россиян посмотрели большую пресс-конференцию Путина в 2018 году
Ежегодную большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в 2018 году посмотрели более 6,7 миллиона россиян. Такие данные приводятся в материалах исследовательской компании Mediascope.
Уточняется, что речь идет о жителях нашей страны в возрасте от 18 лет и старше, которые наблюдали за пресс-конференцией в прямом эфире на телеканалах "Россия-1", "Россия-24", НТВ и Первый канал.
"Среднее количество человек, смотревших телепрограмму, составило 6 млн 708 тыс. 365", - передает ТАСС со ссылкой на материалы исследования.
При этом, если учитывать тех россиян, которые смотрели пресс-конференцию Путина хотя бы одну минуту, то охват аудитории составил более 15 млн.
Рейтинг же трансляции в городах с населением более 100 тысяч человек оценивается в 11,2%. Стоит отметить, что 57,6% от всей телеаудитории на момент проведения пресс-конференции приходился именно на выступление президента.
Сайт kp.ru писал о том, что в этом году глава государства отвечал на вопросы журналистов на протяжении 3 часов 43 минут. Он успел ответить на 68 самых различных вопросов, прозвучавших из уст 53 представителей СМИ. Всего же на пресс-конференции присутствовали 1702 журналиста.