МИД Турции считает, что Израиль стремится расчленить Сирию

СЕГОДНЯ 14:50 2018-12-24T14:50:30+03:00

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху стремится расчленить Сирию. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"В последние дни Нетаньяху очень обеспокоен, потому что он хотел разделить Сирию с помощью террористов, но сейчас он увидел, что его планам не суждено осуществиться", - указал дипломат в эфире телеканала NTV.

По его словам, из-за неудачной попытки Израиль начал клеветать на президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана. Также Нетаньяху начал симпатизировать Рабочей партии Курдистана.

Напомним, что 23 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил израильского премьера в гибели тысячи палестинцев и назвал его самым настоящим «хладнокровным убийцей».

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что тот проводит политику государственного террора по отношению к палестинцам.

В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал турецкого лидера «диктатором-антисемитом» и обвинил в «одержимости Израилем». Кроме того, он назвал Турцию страной, «которая изо дня в день все больше превращается в диктатуру».