2018-12-23T15:13:18+03:00
Политика

МИД Турции обвинил Нетаньяху в гибели тысяч палестинцев

По мнению Мевлюта Чавушоглу, премьер-министр Израиля является настоящим "хладнокровным убийцей"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мевлют Чавушоглу - глава МИД ТурцииМевлют Чавушоглу - глава МИД ТурцииФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху самым настоящим "хладнокровным убийцей". По мнению дипломата, именно этот политик виновен в гибели тысяч жителей Палестины. Такое заявление было сделано в воскресенье, 23 декабря.

"Нетаньяху - современный хладнокровный убийца, он несет ответственность за убийство тысяч невинных палестинцев", - цитирует телеканал CNN Turk Чавушоглу.

Напомним, что ранее серьёзную обеспокоенность из-за обострившейся ситуации на палестино-израильской границе высказали также в российском министерстве иностранных дел. В ведомстве отметили, что рост незаконного поселенчества на Западном берегу реки Иордан не будет способствовать укреплению безопасности Израиля.

Сайт kp.ru писал о том, что в октябре этого года с территории сектора Газа была выпущена по меньшей мере одна ракета в сторону Израиля. В тот же день авиация еврейского государства нанесла ответный удар по объектам палестинской организации ХАМАС.

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