2018-12-24T21:33:13+03:00
Политика

Шойгу: российская армия является самой современной в мире

Министр обороны России рассказал об уровне оснащенности российской армии
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments9
Сергей Шойгу рассказал о современном вооружении Фото: Минобороны РоссииСергей Шойгу рассказал о современном вооружении Фото: Минобороны России
Изменить размер текста:

Российская армия в 2018 году перегнала другие страны по уровню оснащенности современным вооружением. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, в общей сложности Россия получила больше 1,5 тысячи образцов вооружения и около 80 тысяч единиц техники.

«Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день», - указал Шойгу на заседании общественного совета при Минобороны РФ.

Сергей Шойгу указал, что реализация государственной программы вооружения на 2010-2020 годы выполняется по плану. Также он отметил, что в 2019 году современное оружие будет составлять уже больше 67%. Хранить вооружение будут в самых современных комплексах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-глава СВР Украины предрекает утрату документов об «украинском Крыме»
Трамп пожаловался на одиночество перед Рождеством
Нефть Brent подешевела до $51
Трамп назвал единственную проблему экономики США
Депутата-модель из Казахстана избили за откровенный наряд на модном показе
В Кремле нарядили главную ёлку страны
Яндекс покажет в Новый год свой «голубой огонек»
Брянский губернатор осудил мэра Клинцов, который отправил в Турцию свою дочь
RT опубликовал ролик о новогоднем подарке Дональду Трампу
В регионах еще на год продлят вещание аналогового ТВ
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости на 10 км/ч
МИД России не исключает переход ВСУ к полномасштабным боевым действиям
Дмитрий Борисов из «Пусть говорят»: Звезды хотели бы жить в реальности, где за ток-шоу платят миллионы!
В мордовской колонии нашли нарушения трудовых условий осужденных
Дмитрий Борисов из «Пусть говорят»: Юрий Дудь задает вопросы, которые интересны старшекласснику