Шойгу: российская армия является самой современной в мире
Российская армия в 2018 году перегнала другие страны по уровню оснащенности современным вооружением. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, в общей сложности Россия получила больше 1,5 тысячи образцов вооружения и около 80 тысяч единиц техники.
«Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день», - указал Шойгу на заседании общественного совета при Минобороны РФ.
Сергей Шойгу указал, что реализация государственной программы вооружения на 2010-2020 годы выполняется по плану. Также он отметил, что в 2019 году современное оружие будет составлять уже больше 67%. Хранить вооружение будут в самых современных комплексах.