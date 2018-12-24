Шойгу: российская армия является самой современной в мире

СЕГОДНЯ 21:33 2018-12-24T21:33:13+03:00

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Российская армия в 2018 году перегнала другие страны по уровню оснащенности современным вооружением. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, в общей сложности Россия получила больше 1,5 тысячи образцов вооружения и около 80 тысяч единиц техники.

«Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день», - указал Шойгу на заседании общественного совета при Минобороны РФ.

Сергей Шойгу указал, что реализация государственной программы вооружения на 2010-2020 годы выполняется по плану. Также он отметил, что в 2019 году современное оружие будет составлять уже больше 67%. Хранить вооружение будут в самых современных комплексах.