2018-12-24T22:11:46+03:00
Политика

Трамп пожаловался на одиночество перед Рождеством

Президент США в социальных сетях назвал себя бедным
Алена Басавина
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Трампу одиноко в Белом домеТрампу одиноко в Белом домеФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп пожаловался подписчикам на одиночество. О своей проблеме он написал в Twitter.

«Я остался один (бедный я) в Белом доме в ожидании возвращения демократов и заключения сделки по пограничной безопасности», - написал президент США. Он пояснил, что простой будет стоить стране больше денег, чем обсуждаемая пограничная стена.

Напомним, что на прошлой неделе была приостановлена работа правительства США. Демократы и республиканцы не смогли согласовать бюджет, в результате чего девять федеральных ведомств остались без финансирования.

Причиной размолвки стал пункт бюджета, согласно которому на строительство пограничной стены США уйдет $5 млрд.

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