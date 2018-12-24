Трамп пожаловался на одиночество перед Рождеством

СЕГОДНЯ 22:11 2018-12-24T22:11:46+03:00

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Американский президент Дональд Трамп пожаловался подписчикам на одиночество. О своей проблеме он написал в Twitter.

«Я остался один (бедный я) в Белом доме в ожидании возвращения демократов и заключения сделки по пограничной безопасности», - написал президент США. Он пояснил, что простой будет стоить стране больше денег, чем обсуждаемая пограничная стена.

Напомним, что на прошлой неделе была приостановлена работа правительства США. Демократы и республиканцы не смогли согласовать бюджет, в результате чего девять федеральных ведомств остались без финансирования.

Причиной размолвки стал пункт бюджета, согласно которому на строительство пограничной стены США уйдет $5 млрд.