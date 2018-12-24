Трамп пожаловался на одиночество перед Рождеством
Американский президент Дональд Трамп пожаловался подписчикам на одиночество. О своей проблеме он написал в Twitter.
«Я остался один (бедный я) в Белом доме в ожидании возвращения демократов и заключения сделки по пограничной безопасности», - написал президент США. Он пояснил, что простой будет стоить стране больше денег, чем обсуждаемая пограничная стена.
Напомним, что на прошлой неделе была приостановлена работа правительства США. Демократы и республиканцы не смогли согласовать бюджет, в результате чего девять федеральных ведомств остались без финансирования.
Причиной размолвки стал пункт бюджета, согласно которому на строительство пограничной стены США уйдет $5 млрд.