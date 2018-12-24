На Сицилии активизировался вулкан Этна

24 Дек. 23:39 2018-12-24T23:46:13+03:00

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На итальянском острове Сицилия прямо перед Рождеством активизировался вулкан Этна. Он выбросил в небо столб пепла и мелких вулканических пород.

Как пишет газета La Repubblica сообщает, что сейсмологи зафиксировали 24 декабря в 8:50 по местному времени (10:50 мск) серию из 130 подземных толчков рядом с Этной. Магнитуда самых сильных была более четырех. После землетрясения у основания кратера появилась трещина, из которой и произошел выброс пепла.

Вулкан Этна выбросил столб пепла в канун Рождества.twitter.com/LFiannacca/

Власти решили приостановить работу аэропорт города Катании, расположенного неподалеку от вулкана. Воздушная гавань была совсем закрыта с 14:00 до 15:00 по местному времени. Потом ее работа частично возобновилась. Аэропорт принимает не более четырех рейсов в час.

Пассажирам, вылетающим на Сицилию, рекомендуют проверять статус своего рейса на сайтах авиакомпаний.

Итальянские вулканологи заверяют, что ситуация остается спокойной, и пока активность Этны не представляет угрозы. Однако они обещают, что будут пристально следить за всеми изменениями в кратере и рядом с ним.

Вид вулкана Этны со стороны порта РипостоФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ