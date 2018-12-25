2018-12-25T08:55:59+03:00
Политика

В состав Тихоокеанского флота вошел новый корвет "Громкий"

Во вторник, 25 декабря, на корабле был поднят военно-морской Андреевский флаг
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Корвет Тихоокеанского флота "Громкий". Фото: ТАСС Юрий СмитюкКорвет Тихоокеанского флота "Громкий". Фото: ТАСС Юрий Смитюк
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Во вторник. 25 декабря, на новом корвете "Громкий" был торжественно поднят военно-морской Андреевский флаг. Ранее корабль также был передан в состав Тихоокеанского флота. Акт приема-передачи корвета подписали представители ВМФ и Амурского завода.

"Вручаю вам военно-морской флаг. И ни при каких условиях не спускайте его перед противником!" - цитирует ТАСС командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко.

Напомним, что "Громкий" является вторым корветом проекта 20380 из четырех, которые должны быть построены в Комсомольске-на-Амуре. Первый военный корабль получил название "Совершенный" и был передан Тихоокеанскому флоту в июле 2017 года. Новый же корвет по своим тактико-техническим характеристикам ничем от него не отличается и в ближайшее время также будет задействован для охраны морской прибрежной зоны на Дальнем Востоке, передает сайт kp.ru.

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