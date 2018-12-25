Белоруссия видит угрозу в размещении военной базы США в Польше

СЕГОДНЯ 11:51 2018-12-25T12:11:12+03:00

В Белоруссии сочли «угрозой» размещение военной базы США в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минске заявили, что такие решения Варшавы не способствуют укреплению стабильности в регионе

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Белоруссия расценивает возможное размещение американской базы на территории Польши как источник военной угрозы. Такое заявление сделал министр обороны республики Андрей Равков.

Он подчеркнул, что в Минске серьезно относятся к заявлениям Варшавы об увеличении иностранного военного контингента, поскольку это может привести к дальнейшему росту напряженности по линии "Запад-Восток".

"Очевидно и то, что такие шаги не содействуют укреплению международной и региональной безопасности и стабильности", - цитирует РИА Новости главу ведомства.

Напомним, что ранее Польша предложила Соединенным Штатам разместить на своей территории бронетанковую дивизию под названием Fort Trump.

Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал Варшаве не создавать "лишние базы", иначе Минск и Москва вынуждены будут принять зеркальные меры. Сайт kp.ru писал о том, что в России также подтвердили наличие военно-технического потенциала для достойного ответа.