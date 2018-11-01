2018-11-01T14:35:19+03:00
В мире

Замглавы МИД РФ заявил, что Россия и Белоруссия имеют потенциал для ответа на размещение базы США в Польше

По словам Александра Грушко, страны, которые "зазывают на свою территорию иностранные войска... подвергают себя повышенной опасности"
Екатерина БОЛГОВА
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Замглавы МИД РФ Александр ГрушкоЗамглавы МИД РФ Александр ГрушкоФото: REUTERS
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Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия и Белоруссия имеют военно-технический потенциал для ответа на угрозы, связанные с потенциальным размещением в Польше военной базы США.

"Россия и Белоруссия обладают достаточным потенциалом военно-технических мер, которые позволили бы при любых поворотах и сценариях надежно гарантировать и интересы обороноспособности", - сказал Грушко в кулуарах встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске.

Он отметил, что "вопрос надо адресовать военным" более конкретно.

"Но еще раз подчеркну, что у нас есть весь спектр военно-технических возможностей, которые позволят это делать эффективно, не очень затратно", - добавил замминистра, передает ТАСС.

Напомним, 18 сентября президент Польши Анджей Дуда призвал США направить в страну больше военнослужащих. До этого Варшава выражала готовность направить на создание инфраструктуры для американской базы 2 млрд долларов.

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