В Союзе биатлонистов России прокомментировали завершение карьеры Антона Шипулина

СЕГОДНЯ 12:26 2018-12-25T12:26:10+03:00

«Мы всегда будем ждать его в команде», - сказал президент СБР Владимир Драчев

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25 декабря российский биатлонист Антон Шипулин заявил о завершении своей спортивной карьеры. Чем именно займется спортсмен в дальнейшем, пока не ясно. Но в Союзе биатлонистов России надеются, что он не отдалится от спорта.

-Это решение далось очень тяжело. Более полугода оно обдумывалось и взвешивалось. Серьезный шаг в жизни человека, который занимается любимым делом. Теперь будет другая жизнь, - говорит президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Чем именно займется 31-летний Шипулин пока не ясно. Одни предполагают, что уйдет в семейную жизнь, а другие думают, что продолжит развивать биатлон в стране.

- Мы делали ему предложение продолжать выступать за сборную России еще в мае. Но вы же понимаете — если человек час назад озвучил свое решение, то что тут. Пока на связи еще не были. В любом случае, мы всегда будем ждать его в команде», — цитирует телеканал «360» слова Драчева.

Многолетний лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин объявил о том, что завершает свою спортивную карьеру. Последней гонкой для именитого российского спортсмена станет "Рождественская гонка" в немецком Гельзенкирхене.

- На меня очень повлияла ситуация с полицией в Австрии, - был откровенен Шипулин. – Они снова стали нас безосновательно подозревать в чем-то. У меня опустились руки, я понял что все это еще очень долго не закончится, - признался спортсмен.