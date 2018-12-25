Антон Шипулин – «КП»: «У меня были проблемы с сердцем, но ухожу я не из-за этого»

Олимпийский чемпион, главная звезда российского биатлона Антон Шипулин внезапно объявил о завершении спортивной карьеры. Последней его стартом будет рождественская гонка 29 декабря – своеобразное шоу на футбольном стадионе «Шальке» 29 декабря. В этот же день там же с биатлоном будут прощаться Бьорндален и Домрачева. Но в отличии от них, Шипулина фактически выжили и большого спорта.

Еще пару недель назад Шипулин не думал завязывать со спортом. Он отдохнул, набрался сил, восстановился, и хотел дальше идти вперед. Но в Австрии сборная России опять опять оказалась в аду допинговых подозрений. В расположении команды заявилась полиция с обысками. Антона тогда не было в расположении сборной. Но это стало последней каплей.

- На меня очень повлияла ситуация с полицией в Австрии, - был откровенен Шипулин. – Они снова стали нас безосновательно подозревать в чем-то. У меня опустились руки, я понял что все это еще очень долго не закончится. Три дня я не выходил из комнаты, лежал, смотрел в потолок, потом брал листочек ставил плюсики и минусики, взешивая решение. И через три-четыре дня был на 90 процентов уверен, что ухожу. А прилетев в Екатеринбург, я пообщался с родными и окончательно понял, моя карьера закончена. Не надо мучить себя и болельщиков, у меня нет мотивации 20-летнего, который закрыв на все глаза готов идти вперед.

Нет, это не бегство от проблемы. Кажется, это решение человека, уставшего непонятно от чего оправдываться. И спортсмена, у которого не осталось ничего, чтобы его удерживало в биатлоне.

- Спорт стал очень грязным, - продолжал ШИпулин. - Если раньше у меня была мечта, я верил в чистоту спорта и светлые намерения людей, считал, что спорт и политика - разные вещи, то теперь окончательно понял, что это не так. Сейчас мы видим двойные стандарты для российских спортсменов и для тех, кто с другой стороны. Все эти беспочвенные обвинения, угнетают… Я несколько раз разговаривал с тем же Фуркадом, рассказывал ему про политику. Мне кажется, он в чем-то понял меня. Если у ВАДА есть доказательства – покажите их. Но к нам приходит полиция на основании показаний человека, находящегося в Америке. Что это, если не провокация?

Но обыски австрийской полиции в расположении сборной России – всего лишь спусковой крючок решения Шипулина. Антон говорил и о других причинах. В их числе он назвал и недопуск на Олимпийские игры в Пхенчхане, отсутствие мотивации и семейные ценности. Антон несколько раз повторил, что для него спорт не был на первом месте. Семья всегда была важнее.

Ну и вмешались проблемы со здоровьем:

- Это правда, что у вас были проблемы с сердцем? - спросил биатлониста корреспондент КП.

- Да, были проблемы, но они уже позади. Основные причины были не в этом.

Карьера Антона Шипулина была действительно звездной. Но он сам понимает, что она не полная. Есть как минимум две мечты, которые еще не исполнились – он не был олимпийским чемпионом и чемпионом мира в личных дисциплинах. Первое он хотел сделать в 2018-м – не дали. Второе мог сделать за следующие несколько лет – не захотел.

- Ваша главная гонка в карьере? – теребили Шипулина.

- Эстафета в Сочи-2014, где мы на глазах наших болельщиков стали олимпийскими чемпионами, - улыбался Антон. Но даже эту победу у него могут отнять. Сейчас в ВАДА идет очередное разбирательство, лишать Россию этой медали или нет. И снова Шипулин не может понять, что происходит:

- С пробами Евгения Устюгова, надеюсь, все чисто. Мы не можем даже понимать, что там за проблемы. Я выходил с ним на связь, но он тоже ничего не понимает. Надеюсь, что все будет хорошо с этой медалью.

Кажется, на большее, чем просто надежда, у Антона Шипулина и других звезд российскго спорта, сил больше не осталось.

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