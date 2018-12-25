СЕГОДНЯ 13:05 2018-12-25T13:08:19+03:00

Анкара завершила подготовку к военной операции на востоке от Евфрата в Сирии Фото: REUTERS

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Турция завершила подготовка к военной операции к востоку от реки Евфрат в Сирии. Об этом заявил глава Минобороны страны Хулуси Акар.

"Подготовка к антитеррористической операции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат завершена. Все идет по плану", - цитирует министра информационное агентство Anadolu.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил о своем намерении посетить Россию для обсуждения вывода войск США из Сирии.

В ноябре текущего года Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лишь с приходом турецких военнослужащих в Сирию удалось ликвидировать силы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в то время как другие страны "никакой борьбы с ним не вели".

В октябре турецкий лидер сказал, что Анкара продолжит военную операцию в Сирии до полного уничтожения курдских "террористов".