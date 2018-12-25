В Китае мужчина угнал автобус и въехал в толпу: погибли пять человек

СЕГОДНЯ 13:10 2018-12-25T13:33:21+03:00

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Во вторник, 25 декабря, вооруженный ножом мужчина угнал автобус в городском округе Лунъянь провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая и направил его в толпу. В результате инцидента погибли не менее пяти человек, еще 21 получил ранения.

По данным издания China Daily, к настоящему моменту злоумышленник уже задержан. Информации о его личности и мотивах не поступало. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Отмечается, что некоторые из них находятся в критическом состоянии.

В Китае мужчина с ножом угнал автобус и сбил несколько человек.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого месяца в Китае произошла еще одна трагедия - 20-летний студент одного из транспортно-технических колледжей города Аньнин провинции Юньнань напал на своих сокурсников и преподавателей с ножом. Тогда погиб один человек, еще 11 получили ранения. Самого злоумышленника оперативно задержали.