2018-12-25T13:26:23+03:00
Общество

Во Флориде в ведерке для пожертвований нашли три золотые монеты

Ими оказались мексиканские песо на сумму более трех тысяч долларов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Во Флориде в ведерке для пожертвований нашли три золотые монетыВо Флориде в ведерке для пожертвований нашли три золотые монетыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В американском штате Флорида, в небольшом городе Лайтхаус Пойнт неизвестный положил три золотые монеты в красное ведерко для пожертвований, принадлежащее христианской благотворительной организации "Армия спасения".

Монетами оказались три мексиканских песо на сумму три тысячи шестьсот долларов США. Каждая из них была аккуратно завернута в отдельную однодолларовую купюру.

Элис Госсман, директор по развитию местного отделения "Армии спасения", заявила, что уже в течение нескольких лет неизвестный перед Рождеством подкладывает золотые монеты, завернутые в однодолларовые купюры.

Все пожертвованные деньги пойдут на жилье и еду малообеспеченным семьям, а также на различные социальные программы.

Акция "Красные ведерки"-ежегодное рождественское мероприятие от "Армии спасения". Волонтеры ходят по улицам, вдохновляя прохожих сделать пожертвования в небольшие красные ведерки с прорезью в крышке, пишет издание South Florida Sun Sentinel.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кремль попросил не вырывать слова президента Белоруссии из контекста
Сергей Шойгу назвал основные успехи армии за 2018 год
Роспотребнадзор раскрыл планы США по созданию биолаборатории в Симферополе
Эрдоган планирует в скором времени встретиться с Путиным
Мосгорсуд отменил первый приговор после смягчения наказания за лайки и репосты
Дмитрий Медведев подписал документы по маркировке товаров
Верховный суд разрешил использовать "шпионскую" технику в личных целях
В Китае мужчина угнал автобус и въехал в толпу: погибли пять человек
Анкара завершила подготовку к военной операции на востоке от Евфрата в Сирии
Число жертв цунами в Индонезии продолжает расти: погибли 429 человек
Компания Hyundai отзывает новые кроссоверы Santa Fe
Дональд Трамп раздумывает об отставке министра финансов Стивена Мнучина
Силуанов: не все пункты союзного договора РФ и Белоруссии выполняются
Шойгу: более 45 тысяч военных получили служебное или постоянное жилье в 2018 году
В Союзе биатлонистов России прокомментировали завершение карьеры Антона Шипулина
Трамп украл Рождество: Президент США рассказал семилетнему мальчику, что Санта-Клауса не существует
УПЦ намерена оспаривать закон о ее переименовании в Конституционном суде
Эксперт прокомментировал возможный отказ Украины от транзита российского газа
В Триполи неизвестные атаковали здание МИД Ливии, погиб один человек
Россия приступила к подводным испытаниям беспилотника «Посейдон»
Белоруссия видит угрозу в размещении военной базы США в Польше