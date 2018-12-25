СЕГОДНЯ 13:26 2018-12-25T13:26:23+03:00

Во Флориде в ведерке для пожертвований нашли три золотые монеты Фото: REUTERS

Ими оказались мексиканские песо на сумму более трех тысяч долларов

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В американском штате Флорида, в небольшом городе Лайтхаус Пойнт неизвестный положил три золотые монеты в красное ведерко для пожертвований, принадлежащее христианской благотворительной организации "Армия спасения".

Монетами оказались три мексиканских песо на сумму три тысячи шестьсот долларов США. Каждая из них была аккуратно завернута в отдельную однодолларовую купюру.

Элис Госсман, директор по развитию местного отделения "Армии спасения", заявила, что уже в течение нескольких лет неизвестный перед Рождеством подкладывает золотые монеты, завернутые в однодолларовые купюры.

Все пожертвованные деньги пойдут на жилье и еду малообеспеченным семьям, а также на различные социальные программы.

Акция "Красные ведерки"-ежегодное рождественское мероприятие от "Армии спасения". Волонтеры ходят по улицам, вдохновляя прохожих сделать пожертвования в небольшие красные ведерки с прорезью в крышке, пишет издание South Florida Sun Sentinel.