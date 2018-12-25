Сергей Шойгу назвал основные успехи армии за 2018 год

СЕГОДНЯ 14:11 2018-12-25T14:11:29+03:00

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Глава военного ведомства страны подвел итоги уходящего года. Сергей Шойгу подчеркнул, что в 2018 году были проведены различные учения, а доля новейшей боевой техники, которая принята на вооружение, составила 61,5%.

В планах на следующий год – повысить интенсивность учений военнослужащих. Если в 2018 году было проведено более 18 тысяч тренировок с применением самых различных новинок, например, комплексов С-300 «Фаворит», то в наступающем году эта цифры увеличится.

за учениями не забывают о проверках. Их было более шести тысяч и все они оказались внеплановыми, но, к чести наших военных, никаких серьезных нарушений выявлено не было.

Самыми масштабными, по словам генерала, признаны маневры «Восток-2018». Учения прошли в два этапе: развертывание группировки войск на Дальнем Востоке и наращивание сил Военно-морского флота (ВМФ) в Северной и Дальневосточной морских зонах, и отработка вопросов управления межвидовыми группировками войск (сил) с практической отработкой оборонительных и наступательных действий.

Не остались без внимания первые крупные военно-морские учения в Средиземном море, сообщает сайте телеканала «Звезда».

В 2018 году более 37 тыс. военнослужащих получили служебное жилье, постоянное - около 8,5 тыс. семей.