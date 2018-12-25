В Швеции неизвестный взорвал жилой дом

СЕГОДНЯ 15:21 2018-12-25T15:21:39+03:00

В Швеции начали расследование после взрыва в жилом доме Фото: REUTERS

Полиция города Андерсторп начала расследование по делу о покушении на убийство

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Неизвестный устроил взрыв в жилом доме шведского города Андерсторп. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Сообщается, что сигнал о происшествии спасатели получили около 06:04 по местному времени. В результате детонации взрывчатки значительное повреждение получила наружная стена здания. Никто не пострадал.

Незамедлительно на место происшествия выехали следователи для расследования случившегося. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Есть подозрение, что взрыв был спланирован неизвестным для причинения вреда конкретному жителю дома.

«Полиция сейчас работает над сбором информации о произошедшем, в том числе путем проведения допросов местных жителей. Полиция стремится связаться с человеком, который, возможно, видел или слышал что-то в связи с инцидентом, произошедшим на Агатане в Андерсторпе», - указал пресс-секретарь Томас Агневик.