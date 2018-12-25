В афганском Кандагаре произошел взрыв, погибли два человека

СЕГОДНЯ 15:41 2018-12-25T15:41:45+03:00

Пострадали не менее трех человек

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В афганской провинции Кандагар прогремел взрыв, в результате которого погибли не менее двух человек и несколько получили ранения. Об этом сообщил телеканал 1TV со ссылкой на представителя губернатора провинции.

Инцидент произошел во вторник во второй половине дня. Пострадали не менее трех человек. В случившемся виноват террорист-смертник.

Телеканал TOLO News, в свою очередь, отмечает, что смертник привел в действие взрывное устройство, но не достигнул цели.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что боевики совершили нападение на комплекс правительственных зданий в столице Афганистана - Кабуле, погибли 43 человека, еще 10 пострадали.

Накануне группа вооруженных людей захватила здание и устроила по меньшей мере три взрыва, после чего боевики открыли стрельбу по гражданским лицам.

Во вторник, 25 декабря также в Триполи неизвестные атаковали здание МИД Ливии, в результате происшествия погиб один человек.