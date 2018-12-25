Бутину могут освободить в феврале 2019 года

СЕГОДНЯ 18:05 2018-12-25T18:06:03+03:00

Бутину могут отпустить в феврале 2018 года Фото: REUTERS

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В февраля 2019 года на свободу может выйти Мария Бутина, которую задержали в США по подозрению шпионаже. Об этом рассказал отец девушки Валерий Бутин.

По его словам, на данный момент сторона защиты применяет на суде тактику, которая позволит выпустить Марию на свободу. «Но как будет в действительности обстоять дела, все вопросы нужно адресовать суду», - сказал Бутин РИА Новости.

Также он добавил, что удачным будет решение о депортации дочери.

Ранее Валерий Бутин рассказал, что его дочь находится в следственном изоляторе уже 30 дней. Срок прибывания ей без объяснения причин продлили 26 декабря. В посольстве России в США сообщили, что знают о решении и планируют навестить девушку 26 декабря.

Напомним, что 13 декабря россиянка признала свою вину по одному из пунктов обвинения. Девушке вменяют якобы участие в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее указала, что девушку вынудили расписаться под нелепым обвинением. Ей создали невыносимые условия, запугали, чтобы она дала признательные показания.

Президент России Владимир Путин также заявил, что для обвинения Марии Бутиной нет никаких оснований, поскольку никаких заданий от госорганов она не выполняла.