В Китае возросло число жертв инцидента с угнанным автобусом
Количество жертв наезда автобуса на толпу в китайском Лунъяне возросло до восьми. Такие данные приводит CCTV.
Известно, что еще 22 человека числятся пострадавшими. С различными травмами они доставлены в медицинские учреждения. Один находится в тяжелом состоянии.
Напомним, что 25 декабря вооруженный ножом мужчина угнал автобус на юго-востоке Китая и направил его в толпу. Изначально сообщалось о пяти погибших.
Злоумышленника удалось сразу задержать. Им оказался безработный мужчина 1970 года по фамилии Цю из города Лунъянь. Совершить преступления он решил из-за старой обиды на чиновника из жилищного комитета, который посетил его дом.
На данный момент улица оцеплена. Местные власти создали специальную рабочую группу для расследования инцидента.
В Китае мужчина с ножом угнал автобус и сбил несколько человек.