2018-12-25T19:57:25+03:00
В мире

В Китае возросло число жертв инцидента с угнанным автобусом

Восемь человек погибли и 22 пострадали во время происшествия в городе Лунъянь
Алена Басавина
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В Китае возросло число жертв инцидента с автобусом Фото: кадр из видеоВ Китае возросло число жертв инцидента с автобусом Фото: кадр из видео
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Количество жертв наезда автобуса на толпу в китайском Лунъяне возросло до восьми. Такие данные приводит CCTV.

Известно, что еще 22 человека числятся пострадавшими. С различными травмами они доставлены в медицинские учреждения. Один находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что 25 декабря вооруженный ножом мужчина угнал автобус на юго-востоке Китая и направил его в толпу. Изначально сообщалось о пяти погибших.

Злоумышленника удалось сразу задержать. Им оказался безработный мужчина 1970 года по фамилии Цю из города Лунъянь. Совершить преступления он решил из-за старой обиды на чиновника из жилищного комитета, который посетил его дом.

На данный момент улица оцеплена. Местные власти создали специальную рабочую группу для расследования инцидента.

В Китае мужчина с ножом угнал автобус и сбил несколько человек.

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