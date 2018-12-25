Путин повысил МРОТ в 2019 году
Владимир Путин подписал закон «О минимальном размере оплаты труда». Документ появился на официальном портале правовой информации.
«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года в сумме 11 280 рублей в месяц», - указано в подписанном законе. Рост составит 117 рублей.
Отметим, ранее кабинет министров предложил увеличить МРОТ, что с 1 января 2019 года он устанавливался в размере 100% величины прожиточного минимума. Этот показатель за второй квартал 2018 года составляет 11 280 рублей.
В Совете Федерации при обсуждении данного закона заявили, что вступление в силу данного закона будет способствовать повышению заработной платы 3,7 млн работников.