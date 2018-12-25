2018-12-25T20:57:19+03:00
Общество

Путин повысил МРОТ в 2019 году

Президент подписал документ о росте минимальной оплаты труда с 1 января
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments7
Путин повысил МРОТПутин повысил МРОТФото: Из архива KP.RU
Изменить размер текста:

Владимир Путин подписал закон «О минимальном размере оплаты труда». Документ появился на официальном портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года в сумме 11 280 рублей в месяц», - указано в подписанном законе. Рост составит 117 рублей.

Отметим, ранее кабинет министров предложил увеличить МРОТ, что с 1 января 2019 года он устанавливался в размере 100% величины прожиточного минимума. Этот показатель за второй квартал 2018 года составляет 11 280 рублей.

В Совете Федерации при обсуждении данного закона заявили, что вступление в силу данного закона будет способствовать повышению заработной платы 3,7 млн работников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Володин предложил Путину пересмотреть отдельные положения Конституции России
Путин ввел ограничения на проверки малого бизнеса
Россия и Белоруссия организуют рабочую группу по подготовке предложений по интеграции
Каталония предложила Испании «демократическое соглашение»
Путин подписал закон о любительской рыбалке
Екатерина Андреева рассказала, почему не смотрит телевизор
В Китае возросло число жертв инцидента с угнанным автобусом
Переговоры Путина и Лукашенко длились четыре часа
Экс-глава Росалкогольрегулирования заочно арестован судом
Опубликован список лиц и компаний из Украины, которые попали под российские санкции
Путин позвал на прогулку по Москве тяжелобольного мальчика из Башкирии
Центр Москвы перекроют в новогоднюю ночь для проведения фейерверков
Путин осуществил желание тяжелобольного ребенка, мечтавшего снять видеоролик про борт №1
Бутину могут освободить в феврале 2019 года
Количество пострадавших при взрыве у здания МИД Ливии достигло 21
Папа Римский призвал к миру в Сирии и на Украине
Депутат Рады призвал «выгнать из страны» МВФ
Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу весной 2019 года
Медведев сменил главу Росприроднадзора
В МИД РФ уверены, что теракт в Ливии не помешает продвижению политического процесса