Путин ввел ограничения на проверки малого бизнеса

СЕГОДНЯ 21:46 2018-12-25T21:46:56+03:00

Президент России внес поправки в закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

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Российский лидер подписал закон, предусматривающий ограничения на проведение проверок малого бизнеса. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В тексте указано, что плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей малого бизнеса нельзя будет проводить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года. Исключение составят лицензируемые виды деятельности и отнесенные к категории риска.

Плановые проверки могут быть проведены только при наличии решения об административном наказании за совершение грубого правонарушения.

Закон временно отменяет плановые проверки ФАС России организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, а также водоотведение.