Путин ввел ограничения на проверки малого бизнеса
Российский лидер подписал закон, предусматривающий ограничения на проведение проверок малого бизнеса. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В тексте указано, что плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей малого бизнеса нельзя будет проводить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года. Исключение составят лицензируемые виды деятельности и отнесенные к категории риска.
Плановые проверки могут быть проведены только при наличии решения об административном наказании за совершение грубого правонарушения.
Закон временно отменяет плановые проверки ФАС России организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, а также водоотведение.