Россия начала подводные испытания беспилотника «Посейдон»

СЕГОДНЯ 00:21 2018-12-26T00:25:25+03:00

Этот аппарат должен быть передан ВМФ до 2027 года

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 25 декабря, появилась информация о том, что в России начались подводные испытания беспилотника «Посейдон», способного нести ядерные боезаряды. Как рассказал журналистам источник в оборонно-промышленном комплексе, проверки стратегического беспилотного аппарата проводятся в морской акватории, «защищенной от средств разведки вероятного противника».

По словам собеседника ТАСС, в качестве носителя беспилотника используется одна из атомных подлодок Военно-морского флота (ВМФ) РФ, при этом реактор установлен в корпус аппарата. Между тем в настоящее время тесты проводятся пока в рамках опытно-конструкторских работ, а не полноценных ходовых испытаний.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, о «Посейдоне» впервые рассказал президент нашей страны Владимир Путин. В своем послании Федеральному собранию в марте этого года он перечислил уникальные возможности подводного беспилотника.