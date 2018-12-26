Вкладчики рухнувших банков будут получать деньги дистанционно

СЕГОДНЯ 08:12 2018-12-26T08:12:30+03:00

Заявку на выплату в АСВ можно будет подать через личный кабинет

Изменить размер текста: A A

Минфин и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) разрабатывают новую процедуру компенсаций вкладчикам рухнувших банков. Теперь людям не придется стоять в длинных очередях, а достаточно подать заявку в АСВ через личный кабинет в интернете или мобильное приложение. Аналогичные сервисы будут доступны на портале госуслуг.

После того, как возврат будут одобрен, Агентство самостоятельно перечислит средства заявителю, а не через банки-агенты, как это делается сейчас.

Нововведение будет принято после внесение изменения в действующие законы «О страховании вкладов» и «О несостоятельности (банкротстве)». Скорее всего, работать данная схема начнет уже в 2019 году, вернуть граждане смогут до 1,4 млн рублей.

Данная схема может быть неудобна пенсионерам или тем, кто не активно пользуется интернетом. Для такой категории клиентов оставят традиционную систему выплат, люди смогут получить свои деньги у уполномоченный агентов АСВ. На сегодняшний день это 56 банков по всей России.

В АСВ подчеркивают, что на пути к реализации данной идеи стоит одна трудность – это система идентификации клиента, который обращается онлайн. В Агентстве должны быть четко уверены, что речь идет именно о пострадавшем кладчике, а не мошеннике, укравшем сведения и паспортные данные.

В целом новая система онлайн-взаимодействия не только облегчит работу АСВ и жизнь вкладчикам. Те клиенты банков, сумма выплат который превышает установленный АСВ порог, смогут отслеживать в личном кабинете информацию о ликвидации банка и дальнейших выплатах, сообщает газета «Известия».

В 2016 году система страхования вкладов дала сбой. Впервые более чем за 10 лет существования. Вкладчиков нескольких московских банков не оказалось в реестре клиентов, поэтому в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) отказываются возвращать им деньги.