В Швейцарии набирают популярность украшения из праха умерших родственников
В Швейцарии набирает популярность новый вид украшений. На вид это обычные бриллианты, но только обладатели данных камней знают, что это не просто украшение, а реликвия. В бриллианте заключена вся память об умершем близком человеке, собственно говоря, сделан камень из него же.
Необычное производство ведется в компании Algordanza Выполняются украшения из праха умершего в лаборатории фирмы. Для того, чтобы вырастить камень размером от 0,3 до 1 карата необходимо 0,5 килограмма праха покойного (при кремации взрослого человека остается порядка 2-3 килограммов). Из биоматериала выделяют уголь и превращают его в драгоценный камень.
В компании делятся подробностями, больше всего угля содержится в волосах человека. На один камень уйдет не более пяти граммов волос покойного. Если же материалов окажется недостаточно, то можно использовать другие источники, например, дневник, фотографию или личное письмо умершего.
Данные украшение стоят не дешево, но кто сказал, что память можно оценить? Стартует цена от 3,5 тысячи швейцарских франков, что в пересчете на рубли составит порядка 240 тысяч рублей, сообщает сайт «Дни.ру».