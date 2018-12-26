2018-12-26T10:55:56+03:00
Общество

В Швейцарии набирают популярность украшения из праха умерших родственников

Стоимость бриллианта, полученного из праха человека, стартует от 3,1 тысяч евро
Ася РОМАНЧУК
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Бриллианты выращиваются из праха покойногоБриллианты выращиваются из праха покойногоФото: Instagram.com
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В Швейцарии набирает популярность новый вид украшений. На вид это обычные бриллианты, но только обладатели данных камней знают, что это не просто украшение, а реликвия. В бриллианте заключена вся память об умершем близком человеке, собственно говоря, сделан камень из него же.

Необычное производство ведется в компании Algordanza Выполняются украшения из праха умершего в лаборатории фирмы. Для того, чтобы вырастить камень размером от 0,3 до 1 карата необходимо 0,5 килограмма праха покойного (при кремации взрослого человека остается порядка 2-3 килограммов). Из биоматериала выделяют уголь и превращают его в драгоценный камень.

В компании делятся подробностями, больше всего угля содержится в волосах человека. На один камень уйдет не более пяти граммов волос покойного. Если же материалов окажется недостаточно, то можно использовать другие источники, например, дневник, фотографию или личное письмо умершего.

algordanza_memorial_diamond_ukalgordanza_memorial_diamond_uk
Украшения с бриллиантами из праха покойного
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Данные украшение стоят не дешево, но кто сказал, что память можно оценить? Стартует цена от 3,5 тысячи швейцарских франков, что в пересчете на рубли составит порядка 240 тысяч рублей, сообщает сайт «Дни.ру».

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