2018-12-26T12:22:35+03:00
Умные вещи

В Китае построили самый длинный мост, напечатанный на 3D-принтере

Он расположен в инновационном парке Шанхая
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Китае построили самый длинный мост, напечатанный на 3D-принтереВ Китае построили самый длинный мост, напечатанный на 3D-принтереФото: Twitter.com
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В Китае построили самый длинный бетонный мост, напечатанный на 3D-принтере. Кроме того, это первый мост, созданный с помощью новых технологий, в стране. Его возвели в Шанхае в одном из инновационных парков в городском районе Баошань.

Отмечается, что необычная конструкция стала точной копией моста в Чжаочжоу в центральной провинции Хэбэй, возраст которого составляет уже около 1400 лет.

Мост молочно-белого цвета получился 15,25 метра в длину, 1,2 метра в высоту и 3,8 метра в ширину. Как рассказали его создатели из Shanghai Construction Group, на производство моста понадобилось всего 35 дней. При этом срок службы конструкции рассчитан на 30 лет, пишет сайт телеканала «Звезда».

Местные жители уже выразили надежду, что в дальнейшем и другие конструкции будут возводиться с помощью 3D-принтера. Ведь они очень надежные, а обходятся намного дешевле обычных.

Добавим, что кроме этого в мире есть еще два моста, напечатанных благодаря этой технологии. Один из них находится в Нидерландах, а другой в Испании, но оба они короче китайского, пишет сайт «Свободная пресса».

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