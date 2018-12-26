2018-12-26T12:44:30+03:00
Политика

Германия выступила против размещения новых ракет США в Европе

В МИД ФРГ считают, что такие действия спровоцируют еще большую напряженность в регионе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко МаасМинистр иностранных дел ФРГ Хайко МаасФото: REUTERS
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Германия выступила против размещения на территории Европы новых американских ракет средней дальности с ядерными боеголовками в случае выхода Соединенных Штатов из Договора об их ликвидации (ДРСМД). Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

По его мнению, такой шаг вызвал бы недовольно ряда стран и спровоцировал еще большую напряженность в регионе.

"Европа ни в коем случае не должна превращаться в площадку дискуссий о наращивании вооружений, - сказал министр в интервью агентству DPA.

Он также подчеркнул, что такая "гонка" стала бы "ошибочным ответом" на приписываемые России нарушения отдельных пунктов Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"Политика 80-х годов не поможет ответить на вопросы сегодняшнего дня", - добавил Маас.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент России Владимир Путин указал на возможность обрушения системы контроля над вооружениями в случае выхода США из ДРСМД. По словам главы государства, это заметно ослабит региональную и глобальную безопасность.

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