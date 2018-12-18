2018-12-18T15:15:30+03:00
Политика

Путин назвал последствия выхода США из ДРСМД

По словам президента РФ, отказ Вашингтона от соглашения может привести к обрушению системы контроля над вооружениями [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник, 18 декабря, на расширенном заседании коллегии министерства обороны России, рассказал о последствиях выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, отказ Вашингтона от этого соглашения «заметно ослабит региональную и глобальную безопасность» и может привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями.

«Такой шаг может иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность. Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения», - сказал глава нашего государства.

Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 октября президент США Дональд Трамп рассказал о желании своей страны выйти из ДРСМД, который вступил в силу еще в июне 1988 года. А 4 декабря американский госсекретарь Майкл Помпео объявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по договору, если Москва в течение 60 дней не вернется к его исполнению - не ликвидирует свою ракетную программу. Между тем в МИД РФ, комментируя заявление главы Госдепа, отметили, что Соединенным Штатам хорошо известно, что наша страна неукоснительно соблюдает соглашение.

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