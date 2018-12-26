2018-12-26T13:48:02+03:00
Политика

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что не планирует участвовать в Давосском форуме

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил о возможном участии Владимира Путина в форуме
Александр ДЖУМАЕВ
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Министр промышленности и торговли России Денис МантуровМинистр промышленности и торговли России Денис МантуровФото: Евгения ГУСЕВА
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Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что не планирует участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Мероприятие состоится в январе будущего года.

"Я не собираюсь", - приводит ТАСС слова министра.

Ранее сообщалось, что троим российским бизнесменам - Виктору Вексельбергу, Олегу Дерипаске и Андрею Костину - было отказано в выдаче приглашений на форум, который состоится в январе. Российская сторона выразила недоумение данным решением организаторов, а премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил бойкотировать мероприятие. Тем не менее, позже организаторы форума заявили о снятии запрета; таким образом, российская делегация точно примет участие в работе форума.

Напомним, сайт kp.ru ранее сегодня сообщал о заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Официальный представитель Кремля сообщил, что Владимир Путин может принять участие в работе форуме, однако подчеркнул, что окончательное решение пока не принято.

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