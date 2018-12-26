В Госдуме хотят запретить иностранцам работать водителями такси

СЕГОДНЯ 16:00 2018-12-26T16:00:18+03:00

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Государственная дума дорабатывает закон о государственном регулировании деятельности служб заказа легкового такси и рассматривает возможность ограничения найма иностранцев в такие компании. Об этом рассказал председатель комитета нижней палаты парламента по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

По его словам, документе будет принят в окончательном виде уже в 2019 году и, вероятнее всего, в него будут внесены поправки, запрещающие водителям без российского гражданства работать таксистами.

Ожидается, что данная норма коснется лишь легковых автомобилей и таксомоторных перевозок. В ситуации с другими видами транспорта контроль и так гораздо более жесткий как к водителям, так и к самим машинам, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сейчас только в Москве около 50% водителей такси являются иностранцами. При этом, по данным МВД, за первые шесть месяцев 2018 года аварии, при которых за рулем находились граждане, не имеющие российского паспорта, оформлялись более 2,3 тысячи раз. В них погибли 246 человек.