2018-12-26T16:03:56+03:00
Политика

В Совфеде положительно оценили окончание военного положения на Украине

Сенаторы уверены, что Киев планировал осуществить ряд провокаций, но «не прокатило»
Ася РОМАНЧУК
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Петр Порошенко отметил военное положение в странеПетр Порошенко отметил военное положение в странеФото: REUTERS
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26 декабря на Украине завершается действующее в стране военное положение. Продлевать его не будут, а это значит, что мирный режим будет сохранен.

В Совете федерации позитивно оценили данное решение киевских властей.

- Слава Богу, что Украина и начальники, которые находятся в Вашингтоне, начали объективно оценивать ситуацию. Радует, что ни одна из провокаций, которые должны быть устроены, «не прокатили», - говорит сенатор от Смоленской области, член комитет Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Поступок Петра Порошенко здравомыслящий и логичный. А предотвратить развитие военных действий, по мнению сенатора, смогли военные дипломаты. Но даже такой поступок никак не повлиял на рейтинг Порошенко перед выборами.

-Шансов у Порошенко на этих выборах нет, — цитирует телеканал «360» слова Клинцевича.

Петр Порошенко отметил военное положение в стране и заявил, что выборы президента Украины, намеченные на 31 марта 2019, все же состоятся. Порошенко подчеркнул, что Киев "защитит демократию" и "гарантирует" проведение выборов.

Кроме того, глава государства предложил ввести новые санкции против россиян. Под ограничения могут попасть политики, чиновники, а также предприятия, связанные с поставками в российскую армию.

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