2018-12-26T15:27:16+03:00
Политика

Порошенко не продлил военное положение на Украине

Об этом глава незалежной заявил на заседании СНБО
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение на Украине продлеваться не будетПрезидент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение на Украине продлеваться не будетФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение на Украине продлеваться не будет. Заявление было сделано в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО).

В ходе заседания глава государства также отметил, что выборы президента Украины, намеченные на 31 марта 2019, все же состоятся. Порошенко подчеркнул, что Киев "защитит демократию" и "гарантирует" проведение выборов.

Военное положение на территории десяти регионов Украины было введено в конце ноября этого года после инцидента в Керченском проливе. Его срок истекал в 9:00 28 декабря; отмечается, что одной из тем, обсуждавшихся на сегодняшнем заседании, было именно возможное продление военного положения.

Сайт kp.ru ранее подробно писал о военном положении, введенном на территории ряда регионов Украины. Согласно действующим законам страны, военное положение подразумевает введение комендантского часа, мобилизацию резервистов, расширение полномочий силовых структур и передачу военного, политического и экономического управления страной в руки президента.

Российские власти также отреагировали на данный шаг властей Украины. Министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров ранее заявил, что введение военного положения на территории страны является попыткой Петра Порошенко "укрепить свое "несерьезное" положение перед выборами", а официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила принятие подобного решения подготовкой проведения силовых операций.

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